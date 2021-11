Gecex zera alíquotas do imposto de importação de bens de capital e de informática

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) alterou para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre um lista de bens de capital na condição de ex-tarifários. A resolução está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira.



Em outro ato, também publicado hoje, o Gecex reduz para zero por cento alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre bens de informática e telecomunicações na condição de ex-tarifários. Clique aqui para ver as duas resoluções e a lista dos produtos beneficiados pela redução tarifária.