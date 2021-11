Previsão para Selic no fim de 2022 sobe de 11,00% para 11,25% ao ano no Focus

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a taxa básica da economia no fim de 2021 em 9,25%, conforme o Relatório de Mercado Focus do Banco Central, mas elevaram a estimativa para o término de 2022, que passou de 11,00% para 11,25%. Há um mês, as medianas eram de 8,75% e 9,50%, respectivamente.



Considerando apenas as 81 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para a Selic no fim de 2021 também permaneceu em 9,25%. Da mesma forma, para 2022, a mediana continuou em 11,25%, considerando as 81 atualizações dos últimos cinco dias úteis.



Em evento recente, a diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Fernanda Guardado, indicou que o passo de 1,50 ponto porcentual para a alta da taxa Selic ainda "parece apropriado" e reforçou que o BC segue confiante de que é capaz de trazer a inflação de 2022 para o "mais próximo possível" do centro da meta.



No Boletim Focus, o cenário para a taxa básica de juros da economia foi mantido para os anos seguintes. A estimativa do Focus para a taxa Selic no fim de 2023 seguiu em 7,75%, ante 7,00% há quatro semanas. Para 2024, permaneceu em 7,00%, de 6,50% de um mês atrás.