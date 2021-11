Governo lançará na semana que vem medidas para fortalecer crédito, diz secretário

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse nesta sexta-feira, em entrevista à CBN, que o governo lançará uma série de medidas para estimular o crédito no País. Segundo ele, as ações serão anunciadas na semana que vem. "Estou antecipando em primeira mão para vocês que lançaremos um conjunto de medidas para fortalecer o crédito, para melhora da eficiência locativa", comentou, acrescentando que dentre os parceiros deste projeto está o Banco Central. "Mais crédito e menos juros para a população brasileira", completou, sem dar mais detalhes.



Indagado sobre a intenção do presidente Jair Bolsonaro de reajustar os salários dos servidores públicos caso a PEC dos Precatórios avance no Congresso, o secretário disse que para aumentar uma despesa é preciso reduzir outra. "O Congresso terá de verificar todas as demandas e escolher. Será que o que mais o Brasil precisa é gastar mais em programas de qualificação, programas sociais, ou reajustar uma categoria que está há dois anos sem aumento, mas não perdeu o emprego?", questionou.



Entretanto, o secretário afirmou que o teto de gastos já está no limite. "Para aumentar o gasto, terá de fazer uma redução em um outro lugar no Orçamento. Aí está a beleza do teto de gastos. Não tem mais espaço mais no teto. Para gastar mais, tem de reduzir outras despesas", comentou.



Sachsida disse acreditar na aprovação da PEC dos Precatórios no Congresso. Com isso, entende que os ruídos nos mercados diminuirão. "O nível de ruídos vai ser reduzido e, passo a passo o mercado vai ver o lado fiscal melhora", afirmou.



Conforme ele, a contração da dívida pública do Brasil está nos melhores níveis da história.