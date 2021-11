80% da PEC dos precatórios foi feita na casa do presidente do Senado, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que ter confiança na aprovação da PEC dos Precatórios pelo Senado, após o texto já ter sido votado em dois turno pela Câmara dos Deputados. "80% da PEC dos precatórios foi feita na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Ele se comprometeu conosco a botar em votação", afirmou, em participação no Itaú Macro Vision 2021.



A PEC dos precatórios libera R$ 91,6 bilhões de espaço no Orçamento de 2022 e é essencial para o governo conseguir tirar do papel o Auxílio Brasil de R$ 400, como quer o presidente Jair Bolsonaro.