Inflação na Argentina em outubro sobe 3,5% na base mensal e 52,1% na anual

O índice de preços ao consumidor da Argentina avançou 3,5% em outubro ante setembro e 52,1% na comparação anual, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).



Os principais aumentos foram registrados no setor de vestuário e calçado (5,1%) e saúde (4,7%).



O avanço da inflação se dá apesar do congelamento de preços de mais de 1.400 produtos por parte do governo.



Como reportou o Clarín , o secretário argentino de Comério Interior, Roberto Feletti, disse que os efeitos da medida só serão sentidos no dado de novembro.