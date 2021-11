Estoques no atacado nos EUA sobem 1,4% em setembro ante agosto

Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram crescimento de 1,4% em setembro na comparação com agosto, a US$ 742,2 bilhões, informou nesta quarta-feira o Departamento do Comércio. O resultado superou a previsão dos analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal , que previam alta mensal de 1,0%.



O relatório aponta ainda que os estoques no atacado de agosto foram revisados a US$ 731,8 bilhões, de US$ 731,1 bilhões anteriormente, passando de alta de 1,2% a 1,3% ante o resultado de julho.