Todos os 9 grupos do IPCA tiveram alta de preços em outubro, mostra IBGE

No mês de outubro, houve alta de preços em todos os nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa superou a do mês anterior em sete deles.



As famílias gastaram mais com Alimentação e Bebidas (1,17%), Habitação (1,04%), Artigos de Residência (1,27%) Vestuário (1,80%), Transportes (2,62%), Despesas Pessoais (0,75%), Comunicação (0,54%), Educação (0,06%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,39%).



Em Vestuário, todos os itens pesquisados aumentaram, com destaque para as roupas femininas (2,26%), roupas infantis (2,01%), roupas masculinas (1,70%) e calçados e acessórios (1,44%).



No grupo Artigos de Residência, as principais altas ocorreram nos preços de mobiliário (1,89%) e eletrodomésticos e equipamentos (1,54%).



Os artigos de TV, som e informática (0,99%) subiram pelo nono mês seguido, contribuindo com 0,01 ponto porcentual para o IPCA de outubro.