Itaú permitirá 'pulo' de até 2 parcelas de financiamento imobiliário por ano

O Itaú Unibanco vai permitir que os clientes de financiamento imobiliário "pulem" até duas parcelas dos financiamentos a cada 12 meses. O novo serviço, chamado Pula Parcela, estará disponível para clientes que já possuem financiamentos e estejam em dia com as prestações, e também para novos contratos. O valor das parcelas postergadas, além dos juros e encargos, será diluído nas demais.



O banco afirma que a iniciativa dará aos clientes flexibilidade em seu planejamento financeiro. "Ouvindo os clientes, percebemos que a inovação do Pula Parcela auxiliará muito na organização financeira, permitindo mais autonomia e flexibilidade para o seu dia a dia", disse, em nota, o diretor de Negócios Imobiliários e Consórcio do banco, Thales Ferreira Silva.



O Pula Parcela poderá ser ativado através do aplicativo do Itaú, que terá uma ferramenta de simulação para o valor das parcelas após o adiamento. O banco espera que a alteração do valor seja pequena, dado que o prazo dos financiamentos imobiliários costuma ser maior que o de outras linhas de crédito.



Neste ano, de janeiro a setembro, o Itaú concedeu mais de R$ 35,6 bilhões em crédito imobiliário para pessoas físicas, aumento de três vezes em relação ao mesmo período do ano passado.



O Itaú é líder no crédito imobiliário entre os bancos privados. Os financiamentos imobiliários do banco já podem ser contratados pelos canais digitais.