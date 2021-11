China: PBoC oferecerá empréstimos com juro de 1,75% por cortes nas emissões

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) informou nesta segunda-feira que proverá suporte financeiro, baseado em 60% de empréstimos iniciais sob juro anual de 1,75%, destinado a "setores-chave" da economia para promover cortes nas emissões de carbono, criando uma ferramenta de política monetária que visa os objetivos de neutralidade climática do governo chinês.



De acordo com o PBoC, a ferramenta pretende ajudar no "desenvolvimento de energia limpa, conservação energética, proteção ambiental e tecnologias de redução de emissões de carbono", além de oferecer mais alavancagem a fundos sociais que promovam menores emissões de poluentes.



As instituições financeiras que oferecerem os empréstimos devem informar publicamente a "emissão dos empréstimos e a quantidade de redução de emissão de carbono impulsionada pelos empréstimos", esclareceu o PBoC.