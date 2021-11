Para Yellen, pacotes econômicos no Congresso dos EUA são fiscalmente responsáveis

Os pacotes de investimentos que tramitam no Congresso norte-americano são "fiscalmente responsáveis", assegurou a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 4.



Segundo ela, as propostas tornam o código tributário mais justo ao fazer com que as classes mais ricas e grandes empresas paguem volume de impostos condizente com o nível de renda.



"As provisões de investimentos e receitas do pacote Build Back Better levantariam mais de US$ 2 trilhões em compensações, fazendo com que todo o pacote fosse pago ao longo de dez anos e reduziria os déficits no longo prazo", destacou a secretária.



Yellen disse ainda que a legislação representa uma "oportunidade histórica" para reduzir os custos para as famílias, gerar bons empregos e aumentar o crescimento econômico de longo prazo.