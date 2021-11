Winity II Telecom arremata lote por R$ 1,427 bi em leilão do 5G

A Winity II Telecom LTDA arrematou o primeiro lote ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no leilão de frequências realizado nesta quinta-feira, 4, com oferta de R$ 1,427 bilhão, e ágio de 805,84%. Com abrangência nacional, o lote tem como compromisso a implantação do 4G em rodovias e localidades, dentro da faixa 700 MHz. Essa faixa é remanescente do leilão de 2014, quando a Oi, já em dificuldades financeiras, não participou da disputa.



O lote arrematado pela Winity tem abrangência nacional. Com isso, o primeiro bloco leiloado nesta quinta coloca no Brasil uma nova operadora móvel com outorga nacional.



"Temos nova prestadora de serviço móvel pessoal no nosso País", afirmou o presidente da Comissão Especial de Licitação do 5G na Anatel, Abraão Balbino e Silva.



Participaram da disputa as empresas NK 108 Empreendimentos e Participações S.A e VDF Tecnologia da Informação LTDA, que ofereceram respectivamente R$ 333,3 milhões e R$ 318 milhões. O lance mínimo era de R$ 157,6 milhões.



Uma vez que a empresa fez a oferta por um lote com abrangência nacional, os demais blocos da faixa 700 MHz, que eram subdivisões do primeiro, não estarão mais na disputa.



Segundo a Anatel, o lote tem área de prestação nacional, com algumas exceções: cidades do Estado de Minas Gerais, o município de Paranaíba, no Estado de Mato Grosso do Sul, os Municípios de Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e São Simão, no Estado de Goiás, e as cidades de Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodosqui, Buritizal, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Franca, Guaíra, Guará, Ipuã, Ituverava, Jardinópolis, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Ribeirão Corrente, Sales de Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria e São Joaquim da Barra, no Estado de São Paulo.