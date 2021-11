BoE contraria expectativas do mercado e mantém juro básico em 0,1%

O Banco da Inglaterra (BoE) anunciou que manteve o juro básico em 0,1%, após reunião de política monetária nesta quinta-feira. O mercado esperava um aumento na chamada taxa bancária, em meio às crescentes pressões inflacionárias, mas analistas já sinalizavam a possibilidade de uma manutenção. A decisão não foi unânime, com o voto dos dirigentes Dave Ramsdem e Michael Saunders por uma alta a 0,25% contrariando os demais sete dirigentes.



O BoE também decidiu manter o programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) em 895 milhões de libras. Neste caso, além de Ramsdem e Saunders, Catherine L Mann também divergiu da maioria e preferiu redução das compras a 855 bilhões de libras.



Em comunicado, a instituição afirmou que o crescimento econômico tem sido restringido por desequilíbrios entre oferta e demanda. Ainda assim, a expectativa do Banco é de que tanto o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido quanto o global mantenham a recuperação da crise provocada pelo coronavírus.