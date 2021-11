PMI composto da Alemanha recua a 52 em outubro, confirmando prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores de serviços e industrial, caiu de 55,5 em setembro para 52 em outubro, atingindo o menor nível desde fevereiro, segundo pesquisa final divulgada nesta quinta-feira pela IHS Markit. O resultado confirmou a estimativa preliminar de outubro.



Somente o PMI de serviços da Alemanha recuou de 56,2 em setembro para 52,4 em outubro, tocando o menor patamar em seis meses. Também neste caso, a leitura definitiva confirmou a prévia e veio em linha com a projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal .



Apesar das quedas, os PMIs acima de 50 indicam expansão da atividade na Alemanha em outubro, ainda que em ritmo mais contido do que no mês anterior.