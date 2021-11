Cielo: empréstimos e financiamentos somam R$ 6,189 bi no 3º trimestre

A Cielo anunciou que seus empréstimos e financiamentos somaram R$ 6,189 bilhões no terceiro trimestre, baixa de R$ 3 bilhões em um ano e de R$ 2,7 bilhões ante junho deste ano.



A empresa ressalta que encerrou setembro com liquidez total (total de disponibilidades) de R$ 5,473 bilhões, uma redução de R$ 919,6 milhões frente a 30 de setembro de 2020 e de R$ 6,495,2 bilhões na comparação com o final do segundo trimestre de 2021.



A redução observada na liquidez total em relação aos períodos anteriores é explicada, segundo a empresa, principalmente, pela liquidação das debêntures públicas e cotas seniores do fundos de recebíveis FIDC Cielo, que somaram R$ 6 bilhões. Essa redução foi compensada parcialmente pela emissão de cotas seniores do FIDC Cielo em R$ 600 milhões e prazo de 24 meses.