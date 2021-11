CSN: dívida líquida ajustada sobe 12% em setembro ante junho, para R$ 14,775 bi

A dívida líquida ajustada da CSN encerrou setembro deste ano em R$ 14,775 bilhões, um aumento de 123% ante os R$ 13,228 bilhões registrados no fim de junho. A CSN diz que, apesar da alta, a dívida líquida consolidada continua abaixo do guidance esperado para o final do ano.



No período, a dívida líquida apresentou aumento de R$ 1,5 bi em relação ao exercício anterior, como consequência da redução do caixa com os desembolsos para os pagamentos do bond perpétuo, dos dividendos e da aquisição da Elizabeth Cimentos.



A alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, terminou o terceiro trimestre em 0,64 ante 0,60x no segundo trimestre. Segundo a empresa, a alavancagem também está em um patamar abaixo da meta estabelecida para 2021.