'Poderemos ter grupos estrangeiros arrematando ativos', diz Fundador da MMF

A rodada de leilões de infraestrutura está movimentando o mercado e mobilizando investidores, que se organizam para participar dos próximos certames, afirma o sócio-fundador da consultoria MMF Projetos, Luciano Machado. Um dos destaques, segundo o executivo, é o amplo interesse de grupos estrangeiros nos ativos, algo que também será importante para garantir o financiamento dos projetos.



Dobramos nosso faturamento em 2020 em relação a 2019. E esperamos dobrar novamente em 2021. A construção civil está muito aquecida, e a perspectiva para esse segundo semestre é muito positiva. Teremos um impacto direto dos leilões de infraestrutura que estão sendo realizados.



Como está o interesse dos investidores nos ativos leiloados?



Os ativos são muito bons, especialmente os rodoviários. São investimentos de qualidade. Há ainda as concessões de rodovias no Paraná, e fomos muito consultados sobre esse processo. Outro ativo muito esperado, há muitos anos, é o Ferrogrão no Centro-Oeste, mas esse ativo tem uma série de fatores envolvidos, como algumas questões ambientais.



Como está o interesse dos investidores estrangeiros nos ativos que serão leiloados?



Os leilões que foram realizados pelo Ministério da Infraestrutura até o momento demonstram o grande interesse das empresas estrangeiras pelos ativos, uma vez que diversos grupos internacionais arremataram ativos brasileiros até agora. A movimentação na busca por estudos de viabilidade e de investimentos é também um indicador de que poderemos ter novos grupos estrangeiros arrematando ativos nacionais.



Como as empresas estão se preparando para realizar o financiamento desses projetos?



A atração de capital estrangeiro será fundamental para o financiamento e desenvolvimento da infraestrutura brasileira. No passado, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foi o grande financiador desse tipo de operação. Agora, nesse momento, os players do setor procuram novas alternativas de financiamento para continuar atuando. É importante manter a atenção no aumento da entrada de estrangeiros, pois, se esse fator é positivo em relação à competitividade, o País perde protagonismo nos investimentos em infraestrutura.