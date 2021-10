EUA reabrem serviço de visto

Com reabertura das fronteiras, serviço de emissão e renovação de visto é retomado na representação diplomática dos EUA na capital federal (foto: Gustavo Moreno/CB/D.A Press - 23/10/10)





Quem estiver planejando viajar aos Estados Unidos pela primeira vez, antes de comprar a passagem deve tratar de obter o visto. Com o represamento dos serviços em decorrência da pandemia de COVID-19, o tempo de espera médio para o agendamento da entrevista para o primeiro visto é de cerca de sete meses – ou seja, maio de 2022. Já aqueles que precisam agendar a renovação, hoje essa ocorreria em torno de março de 2022. “As filas estão bastante longas, mas faremos o possível para ampliar o serviço e aumentar as vagas. O conselho é para que as pessoas que agendarem façam consulta regularmente no site para verificar se há possibilidade de antecipação”, esclarece Antonio Agnone, chefe da Seção Consular da embaixada dos Estados Unidos, em Brasília.





Com a reabertura das fronteiras dos Estados Unidos a partir de 8 de novembro, a embaixada norte-americana em Brasília também estará retomando na mesma data o serviço de emissão e renovação de vistos para brasileiros. “Aqueles que têm vistos ativos podem começar a viajar, mas com atenção para as novas regras”, afirma Agnone.





Para ingressar nos Estados Unidos, as pessoas precisam comprovar o ciclo completo de imunização – duas doses ou dose única, a depender da vacina – de qualquer imunizante aprovado pela Organização Mundial de Saúde (OMS): CoronaVac, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen, Moderna e Sinopharm. Também será exigido o teste de detecção da doença antes do embarque.





Antonio Agnone lembra que os certificados da vacinação podem ser apresentados em meio físico (papel) ou eletrônico, com a facilidade de emitir, pelo aplicativo ConecteSUS, o comprovante da vacinação em português, em inglês e em espanhol. “Não serão aceitos comprovantes daqueles que foram vacinados com imunizantes diferentes entre a primeira e a segunda aplicação”, afirma Agnone. Os procedimentos de verificação da condição de cada passageiro serão feitos pelas próprias companhias aéreas, no momento do embarque.





Como o consulado dos Estados Unidos em Belo Horizonte não trabalha mais com a emissão de vistos, os belo-horizontinos que precisam emitir pela primeira vez ou renovar os vistos devem encaminhar a documentação para os Centros de Atendimento aos Solicitantes de Vistos (Casvs) de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife ou Porto Alegre, podendo, nesse caso, indicar um despachante para levar a documentação na data do agendamento. Mas, se for o primeiro visto, o requerente deve ir pessoalmente na data indicada pelo sistema no ato da solicitação do visto on-line.





Para quem está renovando o visto, são condições de elegibilidade que dispensam a entrevista pessoal, possibilitando que um despachante encaminhe a documentação na data agendada: ter cidadania brasileira ou residência permanente no Brasil; ter um visto americano expirado há menos de 48 meses; não ter tido o visto anterior perdido, roubado, cancelado ou revogado; não ter tido a última solicitação de visto recusada; nunca ter tido prisão ou condenação, deportação ou entrada nos Estados Unidos negada.





Serviço





Preenchimento do formulário DS 160 – site US Department State, Consular Eletronic Application Center – www.ceac.state.gov/genniv/





Pagamento da taxa consular. Para os vistos de turismo, é de US$ 160





Agendamento nos Centros de Atendimento aos Solicitantes de Vistos (Casvs) de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife ou Porto Alegre para a entrevista (se primeiro visto) ou para a entrega da documentação e obtenção do visto