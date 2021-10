Novas funcionalidades do Open Banking entram em operação nesta sexta-feira

Segundo o Banco Central, as novas funcionalidades vão possibilitar o acesso a serviços financeiros de forma mais fácil (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

A terceira fase do Open Banking - sistema que promete modernizar a relação dos brasileiros com os bancos e aumentar a concorrência no setor financeiro - deve entrar em vigor nesta sexta-feira (29/10), após um acordo realizado entre o Banco Central (BC) e as instituições financeiras.





Segundo o Banco Central, isso abre caminho para o surgimento de novas soluções e ambientes para a realização de pagamentos e para a recepção de propostas de operações de crédito, possibilitando o acesso a serviços financeiros de forma mais fácil, célere e por meio de canais mais convenientes para o cliente, preservando a segurança do processo.





A instituição lembra, ainda, que nesses casos o compartilhamento só acontece com a autorização prévia e específica do cliente.





As novas possibilidades poderão ser iniciadas via Open Banking a partir de datas específicas. Veja abaixo:





29/10/21 - Pagamento com PIX

15/02/22 - Pagamentos com TED e transferência entre contas na mesma instituição

30/06/22 - Pagamento de boletos

30/09/22 - Pagamentos com débito em conta





Para a modalidade de encaminhamento de proposta de crédito, a data prevista de implementação é 30/03/2022.





A partir dessa data, clientes poderão em ambientes eletrônicos solicitar propostas de crédito, como empréstimos e financiamentos, a várias instituições (bancos, financeiras, cooperativas, por exemplo) ao mesmo tempo.





De acordo com o BC, ficará mais fácil comparar taxas, prazos e outras condições.

Próximos passos

A quarta e última fase do projeto está prevista para 15 de dezembro deste ano, com o começo da migração do Open Banking para o Open Finance, quando serão adicionados serviços financeiros como seguro, previdência e investimentos.





Segundo o Banco Central, o Open Banking brasileiro pode se tornar o maior projeto de sistema financeiro aberto do mundo. Para o advogado Marcelo Godke, especialista em Direito Empresarial e Societário, professor do Insper e da FAAP e sócio do escritório Godke Advogados, isso realmente pode se concretizar.





"A competição no mercado bancário brasileiro precisa ser fomentada e há muito espaço para isso. O maior projeto de open banking não vai ser o americano, pois nos Estados Unidos o mercado já é pulverizado e existem milhares de instituições financeiras ativas, então já existe uma competição muito grande por lá. E isso a gente ainda não vê no Brasil, pois aqui o mercado é altamente concentrado", explica.





Com a pulverização de instituições, o professor acredita que as taxas oferecidas atualmente para os clientes vão melhorar por causa da competição.





"As instituições mais eficientes vão acabar tendo taxas mais atrativas, mas isso não deve acontecer de um dia para o outro, pois nosso mercado ainda é muito concentrado, com quatro instituições que dominam mais de 85% dos ativos financeiros. Mas, no longo prazo, vai acontecer e será positivo para o consumidor”.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

Quando essa fase estiver ativa, os consumidores não vão precisar mais acessar o aplicativo do seu banco para enviar um Pix, por exemplo. Esse processo irá acelerar ainda mais as compras digitais, permitindo que os consumidores deixem suas contas salvas nos sites de compras on-line, com o próprio portal se encarregando de autorizar o pagamento.