Silva e Luna: atingimos nossa meta de endividamento muito antes do planejado

O presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, disse em curta mensagem no balanço referente ao terceiro trimestre deste ano, que a estatal atingiu a meta de endividamento antes do planejado.



A dívida bruta da companhia ficou em US$ 59,6 bilhões, 15 meses antes do esperado, disse o general.



Luna afirmou que está dividindo as riquezas da Petrobras com parte da sociedade e os acionistas da empresa na forma de impostos, dividendos, geração de empregos e investimentos.



Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro criticou a Petrobras, disse que "só dá dor de cabeça" e que a estatal precisa reduzir sua margem de lucro. "Tem que ser empresa que dê lucro não muito alto, como tem dado", afirmou Bolsonaro.



"Ainda almejamos mais para a nossa Petrobras, e, portanto, continuaremos trabalhando com afinco e racionalidade, investindo responsavelmente nos ativos mais rentáveis para gerar assim cada vez mais prosperidade", afirmou Silva e Luna.



A Petrobras teve lucro de R$ 31,1 bilhões no terceiro trimestre do ano, cerca de R$ 10 bilhões acima do estimado pela Prévias Broadcast.