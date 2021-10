BV eleva projeção de Selic no final do ciclo de 10% para 11%, após Copom

O BV elevou sua projeção para a taxa Selic no final do ciclo, de 10% para 11%, após o Comitê de Política Monetária (Copom) elevar o juro nesta quarta-feira e indicando nova alta em dezembro. Depois da alta de 1,5 ponto porcentual na taxa, o banco estima um novo aumento desta magnitude em dezembro e, em seguida, elevação de 1,0 ponto porcentual e uma última de 0,75 ponto.



"Diante da mudança do regime fiscal proposta pelo governo e da comunicação da decisão de hoje (ontem) do BC, elevamos nossa expectativa de Selic ao final do ciclo de ajuste de 10,0% para 11,0%", informa o relatório.



A elevação da Selic de 6,25% para 7,75% ao ano veio dentro do esperado pelo BV e da maior parte do mercado. Após a decisão, o Copom indicou novo aumento. "Em resposta à deterioração fiscal, o Banco Central sinaliza um aperto ainda maior e mais rápido", afirma o banco, que tem como economista-chefe Roberto Padovani.



Como ressalta o BV, o cenário do BC, que considera a expectativa Focus para a Selic indo a 9,75% em 2022 e encerrando o ano em 9,5%, aponta para uma inflação acima da meta em 2022, em 4,1%. "Para 2023, supondo a Selic em 7,0%, a inflação encerraria o ano em 3,1%. A Selic em um dígito, portanto, dificilmente seria suficiente para trazer a inflação para a meta no próximo ano", alerta.