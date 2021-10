Órama: Aumento de 1,5pp da Selic é adequado para atender a condições do momento

O aumento de 1,5 ponto porcentual da taxa Selic decidido nesta quarta-feira, 27, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) foi adequado para atender às condições do momento, avalia a Órama Investimentos. Segundo a corretora, uma aceleração mais forte do ritmo de aperto monetário poderia ser prejudicial, mesmo com a recente piora do cenário fiscal do País.



Em relatório, o economista-chefe da Órama, Alexandre Espirito Santo, e a analista de macroeconomia Elisa Andrade afirmam que a inflação corrente continua impulsionada por choques de oferta. Portanto, dizem os analistas, é "prematura" uma visão de relação imediata entre os ruídos políticos atuais com a demanda agregada.



"É provável, inclusive, que movimentos mais acentuados de alta tragam desaquecimento da atividade, que procura uma retomada mais consistente para o ano que vem (com o progresso da vacinação), além de poder trazer o espectro da dominância fiscal", avalia a Órama, em relatório.