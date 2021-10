Vendas de moradias novas nos EUA sobem a 800 mil em setembro

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos avançaram à taxa anualizada de 800 mil, uma alta de 14% em setembro ante agosto, informou nesta terça-feira, 26, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, a 760 mil (+2,7%).



Por outro lado, o dado de agosto foi revisado, de 740 mil antes informado a 702 mil.



No ritmo atual, o estoque de casas levaria 5,7 meses para ser negociado, aponta o relatório.



* Com informações da Dow Jones Newswires