Venda de térmicas a gás natural domina leilão emergencial, segundo CCEE

Terminou na manhã desta segunda-feira o 1º Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade, um leilão emergencial para atender o Sistema Interligado Nacional (SIN) de 1º de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Foram negociados 24.967.571,4 megawatts-hora e movimentados R$ 39 bilhões de reais, conforme o Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).



O deságio em relação aos preços iniciais foram baixos, de 1,2% para os projetos de térmicas a gás natural, que dominaram o leilão, e de 1% para os empreendimentos de energia limpa.



As termelétricas de gás natural dominaram as inscrições no leilão, com 66% da potência total credenciada, seguida pelo óleo combustível (14%) e óleo diesel (10%). Com menos projetos ofertados, as energias limpas tiveram menos disputa.



O leilão emergencial visa garantir o abastecimento de eletricidade, assim como ajudar a recompor o nível de armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas brasileiras.



As hidrelétricas vem sendo afetadas nos últimos sete anos pela redução dos volumes de chuvas nas regiões onde estão instaladas, um dos reflexos das mudanças climáticas que impactam o mundo inteiro.



No domingo, 24, os reservatórios das usinas do subsistema Sudeste/Centro-Oeste operavam 17,8% cheios, contra 25,23% no mesmo dia em 2020, e do Sul com 47%, estáveis na mesma comparação. Os projetos que participam do leilão emergencial serão interligados a esses dois subsistemas.