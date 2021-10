Brasil está quase no mesmo nível pré-pandemia, diz Henrique Meirelles

O secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, disse nesta sexta-feira que o Brasil está praticamente no mesmo nível pré-pandemia e que, até fim do ano, pode estar 1% acima. "São Paulo vai crescer 7%, mas vai estar quase 8% acima do nível pré-pandemia", complementou o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central.



Em sua visão, além das medidas econômicas tomadas pelo governo do Estado, uma das principais razões para o crescimento paulista é a vacinação.



"O nome do crescimento em 2021 é vacina", afirmou Meirelles, que participou de painel no 20º Fórum Empresarial Lide na manhã desta sexta-feira.



Ele lembrou que, no Estado, 99,8% da população adulta de SP já tomou a primeira dose dos imunizantes contra a covid-19 e 70% já recebeu as duas doses.



Serviços



O secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo disse ainda que o setor de serviços deve apresentar o melhor desempenho na atividade econômica nos próximos 12 meses. "É o setor que reage mais fortemente agora à vacinação e à medida que a vacinação vai avançando isso faz com que o setor de serviços vá retomando com mais força, o que é bom, porque ele gera emprego e, gerando emprego, gera consumo para as outras áreas", comentou.



Segundo Meirelles, o setor de serviços deve ter o melhor desempenho, mas os setores de tecnologia da informação também devem ter bom desempenho no período.