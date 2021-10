Biodiesel: 82º leilão negocia 1,07 bilhão de litros, diz ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou que foram arrematados 1.072.626.000 litros de biodiesel, para atendimento à mistura obrigatória, no 82º leilão, realizado nesta quinta-feira (21). Não houve arremates para mistura voluntária, informa a agência, em comunicado. Todo esse volume foi oriundo de produtores detentores do Selo Biocombustível Social.



O preço médio de negociação foi de R$ 5,907 o litro, sem considerar a margem da adquirente, e o valor total negociado atingiu R$ 6,34 bilhões, refletindo um deságio médio de 23,9% quando comparado com a média ponderada dos "Preços Máximos de Referência" regionais (R$ 7,759 o litro).



O 82º Leilão tem por objetivo garantir o abastecimento de biodiesel no mercado nacional durante o período de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme os critérios estabelecidos no Edital de Leilão Público nº 005/21-ANP.