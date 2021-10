Carrefour: vendas chegam a R$ 20,8 bi no 3º trimestre; alta de 7,7%

As vendas do Grupo Carrefour Brasil atingiram R$ 20,8 bilhões no terceiro trimestre de 2021. O número representa uma alta de 7,7% ante o mesmo período de 2020. Se as vendas de gasolina fossem tiradas do resultado, a alta seria de 6,6%. Se por um lado o resultado é puxado pelos números do Atacadão, que vendeu R$ 15,5 bilhões, uma alta de 14,3%; por outro o varejo derruba os números. Sem gasolina, as vendas do varejo ficaram em R$ 4,5 bilhões, queda de 13,4%. Com as vendas dos postos, esse número sobe para R$ 5,2 bilhões, o que ainda representa queda de 8% sobre o resultado de um ano atrás.



A companhia diz que o crescimento do Atacadão é composto por vendas em mesmas lojas positivas em 2,7%, além de uma contribuição de 11,6% vinda de lojas que ainda não estavam abertas 12 meses atrás, ou seja, fruto da expansão física da bandeira.



"Esse desempenho é ainda mais relevante considerando que se deu sobre a mais forte base de comparação de 2020, quando as vendas brutas cresceram 27,3% no terceiro trimestre de 2020 (29,9% sem gasolina), e que continuamos em um ambiente extremamente volátil e com deterioração do poder de compra dos consumidores: a inflação alimentar dos últimos 12 meses continuou persistentemente elevada em 14,7% em setembro, de acordo com os dados IBGE", diz o Carrefour.



Sobre a queda de vendas do varejo, a empresa diz que o "impacto negativo é concentrado no não alimentar, devido à forte base de comparação".