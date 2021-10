Campos Neto volta a ressaltar importância do bureau de crédito rural sustentável

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, voltou a ressaltar nesta terça-feira, 19, durante da 5ª edição do Via Viva, Seminário Socioambiental em Infraestrutura de Transportes, organizado pelo Ministério da Infraestrutura, a criação do Bureau de Crédito Rural Sustentável.



"Gostaria de falar de uma importante ação em desenvolvimento, a criação do Bureau de Crédito Rural Sustentável. A medida busca definir critérios de sustentabilidade aplicáveis às concessões de crédito rural que permitirão caracterizar as operações de crédito rural como sustentáveis do ponto de vista social, ambiental e climático", disse.



De acordo com Campos Neto, o bureau será uma ferramenta para a gestão de riscos pelas instituições financeiras e um passo importante para o desenvolvimento de um mercado de títulos verdes, bem como para a securitização dessas operações de créditos verdes.



"Orientado pelos princípios do Open Finance, permitirá que os beneficiários do crédito rural compartilhem suas informações com qualquer interessado sem necessidade de intermediação de agentes financeiros", disse o presidente do BC acrescentando que esse compartilhamento financeiro permitirá uma melhor precificação dos ativos, beneficiando as condições de crédito para que eles entrem em conformidade com os critérios de sustentabilidade.