Ministério da Cidadania confirma cerimônia de lançamento do Auxílio Brasil às 17h

O Ministério da Cidadania confirmou a realização de uma cerimônia, às 17 horas (de Brasília) desta terça-feira, 19, no Palácio do Planalto, para o lançamento do Auxílio Brasil. Enviado à reportagem, um convite para o evento do ministro João Roma, líder da pasta, ainda informa a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.



O compromisso, contudo, não consta até o momento da agenda oficial de Bolsonaro ou de Roma.



Como revelou na segunda-feira, 18, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Auxílio Brasil, programa para substituir o Bolsa Família, deverá pagar em média R$ 400 em 2022, ano eleitoral.



Parte desse valor, cerca de R$ 100, seria contabilizado fora do teto de gastos, em uma vitória da ala política do governo sobre a equipe econômica.



O valor extrateto é estimado em R$ 30 bilhões.