Araguari prorroga prazo para pagamento do IPTU 2021 com desconto

Com ampliação do prazo, o desconto de 5% segue válido por mais tempo (foto: Prefeitura de Araguari/Divulgação) A prefeitura de Araguari, no Triângulo Mineiro, prorrogou o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) exercício 2021 para o dia 29 de outubro.



A questão é que a entrega dos carnês ficou muito próximo da data de vencimento que possibilitava o desconto de 5% para o pagamento em cota única e também da primeira parcela.



Desta forma, “para evitar que os araguarinos não conseguissem pagar o imposto sem o benefício, o prefeito Renato Carvalho solicitou o adiamento o prazo para o pagamento em cota única e da primeira parcela até o dia 29 de outubro”, ressalta o comunicado municipal.



O município ainda informou que devido as alterações na data de pagamento do IPTU 2021, o site da Prefeitura segue em manutenção para os ajustes necessários para que as guias possam ser retiradas com a nova data de vencimento.



De acordo com o departamento de tecnologia, o funcionamento do site será regularizado assim que o projeto for aprovado na Câmara dos Vereadores. A sessão extraordinária está prevista para a próxima sexta-feira (22/10).