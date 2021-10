Servidores municipais de Valadares recebem metade do 13º salário amanhã

O comércio de Valadares pode se beneficiar dos quase R$ 10 milhões qiue serão injetados na economia com o 13º salário dos servidores (foto: Tim Filho/D.A Press) Os 8.674 funcionários públicos municipais de Governador Valadares vão receber a primeira parcela do 13º salário nesta quarta-feira (20/10). O prefeito André Merlo fez o anúncio sobre esse pagamento em sua rede social, no início da noite de segunda-feira (18/10).

“Isso significa que nesta semana já começam a ser injetados R$ 9.823.872,26 milhões no comércio, o que ajuda a minimizar o impacto causado pela COVID-19”, disse o prefeito.

Ele explicou que a decisão da Prefeitura de fazer o pagamento da primeira parcela levou em conta a previsão financeira de recursos para pagamentos desta bonificação, que vem sendo feita, todos os anos, com antecedência.

“O mesmo acontece com o salário mensal dos servidores, que ocorre sempre em dia, sem atrasos, o que exige um rígido controle entre despesas e receitas durante todo o ano”, explicou André Merlo.

A primeira parcela que será paga no dia 20 de outubro é relacionada a 50% do vencimento básico de cada servidor. Na 2ª parcela, entrarão as verbas transitórias e mais 50% restante dos vencimentos, que incluem descontos de Imposto de Renda e Previdenciários.