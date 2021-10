Johnson & Johnson lucra mais que o esperado no 3º trimestre

A Johnson & Johnson (J&J;) apurou lucro líquido de US$ 3,67 bilhões no terceiro trimestre de 2021, uma alta de 3,2% em relação a igual período de 2020, segundo informou a empresa em balanço corporativo divulgado nesta terça-feira, dia 19. O resultado equivale a um ganho por ação ajustado de US$ 2,60, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,35.



De acordo com o documento, as vendas totais da empresa subiram de US$ 21,082 bilhões entre julho e setembro do ano passado a US$ 23,338 bilhões no mesmo intervalo do exercício atual. Neste caso, o saldo ficou ligeiramente abaixo do consenso do mercado, de US$ 23,642 bilhões.



Os ganhos da companhia foram impulsionados pela divisão farmacêutica, embalada pelas vendas da vacina contra o coronavírus, embora o produto seja comercializado sem objetivo do lucro. Nessa área, as vendas totais se elevaram 13,8% na base comparativa em questão. Por volta das 7h41 (de Brasília), a ação da J&J; avançava 1,70% no pré-mercado da Bolsa de Nova York.