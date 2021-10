Empresário Adelino Colombo, fundador das Lojas Colombo, morre aos 90 anos

Faleceu nesta sexta-feira, 15, o empresário Adelino Colombo, aos 90 anos, fundador e presidente do Conselho Administrativo do Grupo Colombo, uma das maiores redes varejistas de eletrodomésticos e móveis do País.



O gaúcho de Nova Milano, a 106 km da capital Porto Alegre, nasceu em 1930. Em 1961, o empresário inaugurou a primeira unidade das Lojas Colombo no município de Farroupilha. Hoje a companhia é a maior rede de eletrodomésticos e móveis da Região Sul e a 10ª do País, com 305 lojas em operação.



"Seu Adelino, como era carinhosamente chamado, trabalhou até seus últimos dias, comparecendo a compromissos, como presidente do Conselho Administrativo da empresa", afirmou a companhia por meio de nota nas redes sociais.



Até se consolidar como um dos principais nomes do varejo no Rio Grande do Sul, Seu Adelino precisou correr atrás dos clientes usando a estratégia de bater de porta em porta para vender os eletroeletrônicos. Seu trunfo para conquistar a clientela era oferecer uma "amostra grátis" dos equipamentos, que eram deixados por alguns dias na casa dos consumidores para que eles pudessem testar as novidades.



Com a chegada do sinal de TV na região, ainda na década de 1960, o empresário aproveitou a oportunidade para vender televisores para os moradores oferecendo um crediário próprio. Ao longo dos anos, depois de uma expansão da marca pelo País, o empresário decidiu encerrar as atividades fora do Estado e focar os negócios apenas no Rio Grande do Sul.



Personalidades, políticos locais e até ex-funcionários da empresa usaram as redes sociais para se despedir do empresário. O gaúcho e torcedor do Grêmio foi homenageado pelo time do coração nas redes sociais.



"Manifestamos pesar pelo falecimento do sr. Adelino Colombo, fundador das Lojas Colombo e grande gremista, aos 90 anos. Reconhecido por sua perseverança e talento para negócios, deixa como legado uma das maiores redes de varejo do país. Sentimentos tricolores à família e amigos", escreveu a conta oficial do Grêmio no Twitter.



Também no Twitter, o governador do Rio Grande do Sul se despediu do empresário gaúcho. "Empreender é uma das características mais marcantes do povo gaúcho. Adelino Colombo, que partiu hoje, foi um dos mais expressivos representantes desta tradição de criar, produzir e crescer", escreveu Eduardo Leite. "Meus sentimentos à família e aos colaboradores



A presidente do Conselho do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, também lamentou a morte do fundador e destacou a dedicação de Colombo durante as seis décadas em que ele esteve à frente da varejista. "Meus mais sinceros sentimentos a todos familiares de Adelino Colombo, um empreendedor nato, com imensa dedicação e alegria pelo trabalho marcante", afirmou a empresária.



A chefia do grupo deve ser assumida pelo neto do fundador, Carlos Eduardo Colombo, que atuava até então como vice-presidente da companhia e era preparado desde criança pelo avô justamente para a sucessão.



Atualmente o grupo é composto pelas Loja Colombo e as empresas Crediare, ColomboCred, Colombo Motors, Colombo Consórcios, Colombo Casa Pet, Feirão de Móveis e e a Colombo Tech.



O empresário, que estava internado em Porto Alegre, morreu de causas naturais, deixando a mulher Ruth Colombo, seus quatro filhos, 10 netos e dois bisnetos.