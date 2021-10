Georgieva: BCs de 110 países já têm algum tipo de engajamento com moedas digitais

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristina Georgieva, informou que, de acordo com levantamento feito pela instituição, bancos centrais de 110 países já têm algum nível de engajamento com moedas digitais. "Seja do estudo à emissão, como as Bahamas", disse durante o evento "Revolução do Dinheiro Digital", organizado pelo FMI.



Georgieva pontuou que é necessária a interoperabilidade e regulamentação para operação de moedas digitais. "Se faltarem medidas regulatórias, continuaremos onde estamos".



"Antes da pandemia, costumávamos dizer que o futuro é digital, mas agora o futuro chegou", disse a diretora.