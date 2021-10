Campos Neto: Tentamos entender projeções do mercado de crescimento abaixo de 2%

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira, 15, que a autoridade monetária tem tentado entender as projeções do mercado para o crescimento econômico em 2022 abaixo de 2%. Atualmente, o BC projeta expansão de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem, enquanto a mediana do Boletim Focus é de 1,54%.



Segundo Campos Neto, algumas projeções mais baixas trabalham com probabilidade maior de racionamento de energia, o que não é o caso do BC. Ele destacou que as chuvas estão melhorando, embora "seja cedo para comemorar".



O presidente do BC ainda destacou que a autarquia prevê um crescimento menor do que o mercado em 2021, 4,7% contra 5,04% do Boletim Focus, e que não há problema com inadimplência no País.



Campos Neto ressaltou que o Brasil fez reformas recentemente, mas que são necessárias mais reformas para ambiente de negócios para melhorar o crescimento de longo prazo.



Campos Neto participa de evento online organizado pelo Goldman Sachs.