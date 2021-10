Incorporadora China Properties deixa de pagar US$ 226 mi em bonds a credores

A incorporadora imobiliária China Properties Group informou nesta sexta-feira, em comunicado à Bolsa de Hong Kong, que não pagou o valor principal de uma emissão de notas seniores que vencia neste dia 15 de outubro. A empresa deveria ter pago US$ 226 milhões aos credores.



"Nenhum pagamento foi feito pela emissora na data de vencimento, o que constitui um evento de inadimplência nos termos da Escritura que constitui as Notas 2021", diz a empresa no comunicado.



A emissão, realizada em 11 e 15 de outubro pela Cheergain Group, uma subsidiária da China Properties, tinha prazo de três anos e taxa de 15%.



Segundo a incorporadora, o não pagamento ocorreu por uma crise de liquidez provocada por uma "incompatibilidade de tempo", uma vez que a companhia não é capaz de financiar o valor pendente a credores enquanto não concluir a venda ou refinanciamento de alguns de seus ativos.



A China Properties disse que seguirá "considerando, explorando e trabalhando" por soluções para quitar seus débitos com credores. Entre as possibildiades analisadas, segundo a companhia, está o refinanciamento ou venda de algumas propriedades imobiliárias localizadas em Xangai e Chongqing, na China.



Por requisição da empresa, as negociações de sua ação na Bolsa de Hong Kong, suspensas em 1º de abril deste ano, seguirão da mesma forma.