Sentimento do consumidor cai a 71,4 em outubro nos EUA, mostra preliminar

O índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, caiu de 72,8 em outubro a 71,4 na leitura preliminar de outubro, segundo informou nesta sexta-feira a instituição. O resultado contrariou as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal , que previam alta a 73.



O índice das condições atuais da economia recuou de 68,1 em setembro a 67,2 neste mês.



Já o de expectativas do consumidor cedeu de 80,1 a 77,9 no período.



A medida de expectativa de inflação em um ano acelerou de 4,6% a 4,8%, enquanto a de cinco anos caiu de 3% a 2,9%.