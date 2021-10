Dirigente do BC inglês defende implementação cuidadosa de moedas digitais

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Jon Cunliffe disse considerar importante que os bancos centrais provenham uma alternativa digital ao dinheiro emitido pelas autoridades monetárias, durante evento do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) nesta quinta-feira.



Ele ressaltou, no entanto, que sua implementação deve ser cuidadosa, destacando riscos ao sistema financeiro, como a possibilidade de uma eventual moeda digital de BC (CBDC, na sigla em inglês) resultar na saída de depósitos de bancos.



Cunliffe também afirmou que os BCs devem permitir que a iniciativa privada trabalhe de forma ativa neste tema no futuro, usando as CBDCs como base, de forma a criar competitividade e estimular a inovação tecnológica no setor financeiro.