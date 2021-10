Celg GT: subsidiária da EDP arremata transmissora de energia por R$ 1,9 bi

Subsidiária da EDP Brasil, a Pequena Central Hidrelétrica arrematou os ativos de transmissão da estatal goiana Celg Par por R$ 1,977 bilhão, um ágio de 80,10% em relação ao preço inicial de R$ 1,097 bilhão. Também participaram do certame a Isa Cteep, Cymi e a MEZ Energia. Porém, como a oferta vencedora superava as demais em mais de 15%, a subsidiária da EDP foi declarada vencedora do leilão.



Com a aquisição, a EDP passará a administrar um total de 755,5 quilômetros em linhas de transmissão e 11 subestações conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN), nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Elas garantem uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 238 milhões.



A privatização da transmissora da Celg ocorre cinco anos após a venda da área de distribuição da empresa para a Enel, e atraiu muitos interessados durante a fase de consultas e avaliações. Ao menos dez empresas chegaram a procurar os organizadores do certame para obter informações do ativo. A CPFL, por exemplo, chegou a considerar a aquisição, mas decidiu não participar da disputa.