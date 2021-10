Empapel: expedição de papelão ondulado cai 6% em setembro

A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou 330,773 mil toneladas no mês passado, uma queda de 6% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo dados da Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel), o volume de expedição por dia útil foi de 13,231 mil toneladas no mês passado, também uma redução de 6,0% na comparação interanual, visto que setembro de 2021 registrou a mesma quantidade de dias úteis na comparação com setembro de 2020.



Considerando-se dados trimestrais, a prévia da Empapel apurou, no terceiro trimestre de 2021, um volume de expedição do papelão ondulado 2,5% inferior ao do terceiro trimestre de 2020.



A prévia dos indicadores sinaliza que o Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) caiu 6,0% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 147,3 pontos. Pelos dados livres de influência sazonal, a prévia de setembro sinaliza queda de 0,3% do IBPO, para 144,7 pontos.