Ao G-20, presidente do BC chinês se compromete com política monetária 'flexível'

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês), Yi Gang, voltou a se comprometer com uma política monetária "prudente, flexível, razoável e apropriada", com objetivo de apoiar o desenvolvimento econômico de "alta qualidade". Os comentários foram feitos durante cúpula virtual com ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G-20.



Segundo comunicado do PboC, Yi Gang caracterizou como "moderada" a trajetória da inflação na segunda maior economia do planeta.



Também defendeu que deve haver um fortalecimento da estrutura de garantia da estabilidade financeira, sobretudo na área não bancária.