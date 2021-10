Guedes: Em 2 meses, teremos população vacinada e vamos começar a vacinar vizinhos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, em dois meses, o Brasil terminará de vacinar sua população adulta contra a covid-19 e começará a ajudar países vizinhos.



Em evento do Atlantic Council, Guedes disse que o Brasil já vacinou 93% da população adulta com a primeira dose e 60% com duas doses. "Temos preocupação com a recuperação desigual entre os países. Em dois meses, teremos nossa população toda vacinada e vamos começar a vacinar nossos vizinhos", afirmou.



No evento, o ministro acrescentou que o programa de manutenção de empregos (Bem) preservou 11 milhões de empregos e que outros 3 milhões foram criados desde a metade do ano passado. "Caímos menos e estamos crescendo mais rápido do que as economias avançadas. Vamos crescer 5,3% neste ano", completou.



O ministro acrescentou que as mudanças climáticas preocupam todo mundo e que já ocorrem catástrofes. "Está chovendo muito pouco no Brasil e preços da energia estão aumentando. Já na China, chove demais e o preço do carvão sobe", completou.