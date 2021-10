China tem superávit comercial de US$ 66,76 bilhões em setembro, acima do previsto

A China teve superávit comercial de US$ 66,76 bilhões em setembro, informou nesta quarta-feira, 13, a Administração Geral Aduaneira do país. O resultado veio acima das expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal , que previam superávit de US$ 50,5 bilhões no mês. O resultado também mostra avanço em relação ao superávit registrado em agosto, que foi de US$ 58,3 bilhões.



As exportações chinesas tiveram avanço de 28,1% em base anual em setembro, em dólares, também acima do esperado pelos economistas, que projetavam crescimento de 21%. As importações em dólares, por sua vez, tiveram alta de 17,6% no mês passado. O resultado veio abaixo do esperado - as previsões apontavam para um avanço de 19,1% nas compras chinesas de produtos externos. Fonte: Dow Jones Newswires.