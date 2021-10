Uberaba recebe esta semana principal feira de gado nelore do país

Segundo a ACNB, a edição de 2019 contou com a participação de 469 animais nos julgamentos, sendo 396 Nelore e 73 Nelore Mocho. No ano passado foram cerca de 274 animais (foto: ACNB/Divulgação)

O Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, recebe esta semana, até o próximo domingo, a 50ª edição da Expoinel, considerada a principal feira de gado das raças nelore e nelore mocho do Brasil.

Organizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o evento está sendo realizado de forma semipresencial, com os organizadores, tratadores e animais participando direto do parque. Já o público poderá acompanhar pelas redes sociais da ACNB e pelo Canal do Boi.

Segundo o site da Expoinel, a entrada dos animais ocorreu entre os dias 5 e 11 de outubro, e o início dos julgamentos do nelore ocorre na tarde desta terça-feira (12/10) e manhã de amanhã.

Já na manhã de quinta-feira, serão realizados os julgamentos do nelore mocho.

Na manhã do próximo sábado, será o momento dos denominados grandes campeonatos e, ao fim destes, os resultados dos ganhadores, em categorias como reprodutor, expositor, bezerro e touro jovem.

Além dos julgamentos, também serão realizados dois leilões da raça nelore ao longo do evento, que serão promovidos de forma virtual.

“Um rígido protocolo sanitário de prevenção contra a COVID-19 está sendo adotado e nossa expectativa é ter uma grande exposição, com segurança para todos os participantes”, considerou Nabih Amin El Aouar, presidente da ACNB.

Segundo o gestor executivo da Expoinel, André Locateli, todos os envolvidos que estão na feira foram testados para a doença e deverão usar máscaras.





A Expoinel 2021 em Uberaba finaliza os Rankings Nacionais e Regionais nelore e nelore mocho 2020/2021.