BCE: Lane não considera variante delta grande problema econômico na zona do euro

Economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane afirmou nesta segunda-feira (11) que a variante delta da covid-19 não parece ser um grande problema para a economia da zona do euro, embora ela possa causar impactos em outros locais, como nos Estados Unidos, afetando negativamente as exportações do bloco. A declaração foi dada durante evento do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês). O dirigente considerou que a perspectiva econômica da zona do euro atualmente é "bem melhor" que alguns meses atrás.



Questionado durante o evento, Lane disse que o avanço recente nos preços de energia "deve ser transitório", não afetando as expectativas de inflação da zona do euro no longo prazo. Ele ressaltou que é importante não apertar a política monetária de modo prematuro, no quadro atual. "Nós estamos em um modo recalibragem, nem de longe em condição de realizar tapering", a redução gradual nas compras de bônus, considerou ele, que de qualquer modo disse que pode haver essa "recalibragem" no nível de bônus atualmente comprados pelo banco central.



Lane disse ainda que a alta recente nos preços de energia tem também efeitos de contração "de vários modos". Segundo ele, o quadro agora é de "um estágio inicial de choque de energia", o que poderia conter a inflação e o crescimento na zona do euro.