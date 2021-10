PMI de serviços nos EUA tem alta inesperada em setembro, a 61,9, diz ISM

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) subiu de 61,7 em agosto para 61,9 em setembro, segundo pesquisa do ISM publicada nesta terça-feira.



O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal , que previam queda do indicador a 60.