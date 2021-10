BC da Austrália (RBA) mantém juro básico na mínima histórica de 0,10%

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) manteve sua política monetária inalterada, de acordo com decisão divulgada nesta terça-feira, 5. A autoridade monetária manteve a taxa básica de juros do país na mínima histórica, de 0,10%, e a meta do rendimento dos títulos soberanos com prazo de três anos do país também em 0,10%.



Além disso, o RBA também decidiu continuar com as compras semanais de US$ 4 bilhões em títulos do governo ao menos até meados de fevereiro de 2022.



Em comunicado divulgado junto com a decisão, o presidente do RBA, Philip Lowe, voltou a afirmar que a instituição não deve elevar a taxa básica de juros antes de 2024. Ele repetiu a previsão de que as condições para que o ciclo de aperto monetário comece estarão dadas quando a inflação chegar, de forma sustentável, à faixa entre 2% e 3%, acima da atual.



O comunicado pondera que a variante delta do coronavírus interrompeu a recuperação da atividade, e que o PIB australiano provavelmente sofreu um "declínio material" no terceiro trimestre. A autoridade monetária espera que essa interrupção seja temporária, e que o PIB volte a crescer já no quarto trimestre deste ano. "À medida que as taxas de vacinação cresçam mais e as restrições sejam relaxadas, a economia deve se recuperar. Muitas empresas estão se planejando para o fim das restrições, e a confiança se manteve razoavelmente bem", diz o texto.



Dados levados em consideração pelo RBA apontam para a abertura de novas vagas de emprego, de olho na reabertura das atividades prevista para este mês e para o próximo. Ainda assim, o BC australiano considera que há incertezas sobre quando e em qual velocidade se dará a recuperação, dado que a própria pandemia da covid-19 tem evolução incerta.



No cenário atual, o RBA afirma que as restrições à atividade tiveram impacto significativo no mercado de trabalho do país, com uma queda de quase 4% nas horas trabalhadas em agosto. Com isso, os salários e a taxa de inflação também estão abaixo do esperado. As interrupções nas cadeias globais de suprimento ainda têm efeito limitado sobre os preços, explica o texto.



"O Comitê (do RBA) está comprometido em manter condições monetárias altamente estimulativas para atingir o retorno ao plano emprego na Austrália e inflação consistente com a meta", finaliza o comunicado.