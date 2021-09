Congresso dos EUA aprovará resolução contínua para evitar 'shutdown', diz Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou nesta quinta-feira, 30, que o Congresso americano deve votar ainda nesta data uma medida para evitar o chamado " shutdown " do governo, ou seja, a paralisação da máquina pública.



Segundo Pelosi, os parlamentares devem aprovar uma "resolução contínua" para manter o financiamento do governo até dezembro. A democrata afirmou que o projeto será votado primeiro no Senado e depois na Câmara.



"Hoje é um dia agitado. O Senado estará votando uma resolução contínua que eles enviarão de volta à Câmara. Iremos aprová-la e enviá-la ao presidente Joe Biden para manter governo em funcionamento", explicou Pelosi durante uma coletiva de imprensa.



Em meio a uma disputa política entre democratas e republicanos, um projeto anterior que evitaria o " shutdown " foi rejeitado no Senado. Isso ocorreu porque os governistas atrelaram essa medida à suspensão do teto da dívida, que a oposição decidiu não apoiar.



Com a "resolução contínua" citada por Pelosi, o Congresso evitaria a paralisação da máquina pública, mas sem resolver o impasse em torno do teto.



De acordo com Pelosi, a Câmara também deve votar o pacote de infraestrutura de US$ 1 trilhão que já foi aprovado no Senado. "Estamos procedendo de uma forma muito positiva para apresentar o projeto de lei. Até agora, está tudo bem", declarou.