Carrefour divulga projeção para Atacadão e estima R$ 100 bi em vendas em 2024

O Carrefour divulgou nesta sexta-feira, 24, projeções de vendas exclusivamente para a unidade de negócios de atacarejo, da marca Atacadão.



De acordo com fato relevante da companhia, a projeção de vendas brutas da rede no exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 60 bilhões.



A projeção de vendas brutas no exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024 é de R$ 100 bilhões.



A companhia ressalta que os números são baseados na taxa de crescimento anual composta (CAGR) histórica do Atacadão, de 15% ao ano, verificada entre os anos de 2017 e 2020.



Além disso, a estimativa do ano de 2024 inclui o faturamento de 2020 da unidade de atacarejo do Grupo BIG Brasil, conduzida sob a marca Maxxi, cuja aquisição está sujeita à aprovação da autoridade concorrencial brasileira.