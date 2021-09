Anatel: leilão do 5G vai movimentar R$ 49,7 bilhões

Com a aprovação da versão definitiva do edital do 5G hoje, a Anatel divulgou os valores atualizados do leilão. O certame vai movimentar R$ 49,7 bilhões, sendo R$ 10,6 bilhões na forma de outorgas e R$ 39,1 bilhões em compromissos com a implementação das redes. Os dados foram divulgados durante coletiva de imprensa concluída nesta sexta-feira, 24.



O valor representa um aumento de 13% em relação ao valor estimado na minuta do edital finalizada pela Anatel em fevereiro e encaminhada para a revisão do Tribunal de Contas da União (TCU).



"Conseguimos fazer um leilão não arrecadatório", ressaltou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que participou da coletiva. Ao contrário dos leilões de radiofrequência anteriores, o próximo certame terá a maior parte dos valores destinados a investimentos para construção das próprias redes em vez de arrecadação de recursos para os cofres públicos.



"Por não ser um leilão arrecadatório, já se resolve aí a questão dos investimentos. São as empresas quem vão ficar responsáveis por isso", explicou Faria.



O presidente da Anatel, Leonardo de Morais, disse que o documento oficial do edital deve ser publicado até segunda-feira, 27.