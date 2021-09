PIB da Espanha no 2º tri cresce 1,1%, bem menos do que inicialmente estimado

S&P eleva projeção de crescimento do PIB da zona do euro de 4,4% para 5,1%

S&P eleva projeção de crescimento do PIB da zona do euro de 4,4% para 5,1%

BC da África do Sul mantém juros em 3,5%, mas sinaliza aumento no 4º trimestre

BC da África do Sul mantém juros em 3,5%, mas sinaliza aumento no 4º trimestre

BoE prevê nível menor do PIB britânico no 3º tri e inflação de 4% no 4º tri

BoE prevê nível menor do PIB britânico no 3º tri e inflação de 4% no 4º tri